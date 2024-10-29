中光電：前3季每股賺1.61元 越南廠明年建第3條產線

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（中央社記者潘智義台北29日電）中強光電總經理林惠姿今天表示，越南廠第3季貢獻度大增，電視應用產品生產已快到產能上限，第3條產線將在明年架設，以電視、車載應用為主。

中強光電今天舉行線上法人說明會，公布今年前3季財報，歸屬母公司業主淨利6.28億元，年減44.5%，前3季基本每股盈餘1.61元，低於去年同期的2.9元。

林惠姿指出，越南廠已營運3個季度，由於第4季進入淡季需求減緩，電視、公用顯示器機種出貨將衰退，液晶顯示器（Monitor）及筆電機種出貨分別小幅衰退與成長。

她預期，由於消費性產品持續需求不振、庫存去化遲緩以及戰爭風險等不利因素干擾，今年節能產品的整體出貨量將持平。

林惠姿指出，明年整體營運穩定，主要來自越南廠電視面板模組、液晶顯示器模組（Monitor LCM）、液晶顯示器整機順利量產；有機發光二極體（OLED）筆電機種及設計代工（ODM）車載機種出貨將隨市場成長逐步增加。

不過，整體產業需求仍會受到地緣政治風險，戰爭導致成本上升等不利因素的影響。

影像產品部分，她表示，由於經濟衰退和持續的地緣政治影響，客戶需求趨於保守，影像產品第4季整體出貨量將季減2成以上。由於全球景氣低迷導致需求緊縮，運動賽事效應不如預期，加上客戶年底庫存管控，影像產品今年出貨量將較去年減少1成左右。

中強光電公布，第3季合併營收為新台幣106.94億元，因節能產品營收成長21%帶動，分別較第2季及去年同期成長7%及3%。第3季合併毛利率16.6%，較第2季下滑1.3個百分點，較去年同期下滑5.1個百分點，主因匯率不利及產品組合變化影響而減少。

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中光電統計，第3季合併營業淨利1.08億元，較第2季及去年同期分別成長168%及減少77%；歸屬母公司業主淨利2.03億元，較第2季減少28%，較去年同期減少57%，今年第3季基本每股盈餘0.52元。

中光電今年前3季合併營收297.82億元，年增1%，前3季合併毛利率17.4%，較去年同期減少2.4個百分點，主因產品組合變化不利影響；歸屬母公司業主淨利6.28億元，年減44.5%，今年前3季基本每股盈餘1.61元，低於去年同期的2.9元。（編輯：張均懋）1131029