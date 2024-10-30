台達電：看好AI題材 液冷散熱產品明年首季大量出貨

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（中央社記者潘智義台北30日電）台達電董事長鄭平今天表示，明年人工智慧（AI）仍是主題，液冷散熱產品目前雖屬試產階段，但已出貨，明年第1季將可大量出貨，明年營運可望穩定成長。

台達電今天舉行法人說明會，鄭平指出，液冷散熱產品目前仍在試產階段，較在意的是製程，先不必管是否有漏水的問題，同時也沒缺料的問題。

對於資料中心帶動營收、獲利成長，台達電認為，人工智慧（AI）資料中心建置，使亞馬遜（Amazon）、Google等用電量大增，甚至多年來因核漏事件疑慮，未敢重新啟用的三哩島核能發電廠，打算重啟以向微軟供電。

雖然中國產能占比仍高，但台達電強調，美國客戶的需求一定會符合，泰國、台灣等地生產都是選項。

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另外，鄭平說明，與美國微軟、AWS、Google及Meta雲端服務供應商長期合作，雖然輝達（NVIDIA）H200改變台達電DC-DC模組出貨模式，造成營收減少，但僅影響1/4營收，其他客戶仍有採用相關產品，不受單一客戶影響。

台達電公布第3季財報，營收、獲利皆創新高，第3季營收1122.03億元，季增8.51%、年增4.08%；毛利率34.93%，季增8.3個百分點、年增5.36個百分點；稅後淨利123.39億元，季增24.03%、年增31.79%，每股盈餘（EPS）4.75元，季增24.02%、年增31.94%。（編輯：張均懋）1131030