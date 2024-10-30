雲端發票抽獎4人重複中獎 財長允1週內查明釐清

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（中央社記者張璦台北30日電）立法院財委會今天通過臨時提案，要求財政部在1週內查明釐清「雲端種樹趣 e起集點樹」抽獎活動，是否有不公或舞弊。財政部長莊翠雲允諾財政部將遵照辦理，她並表示，一定會儘快審慎查明。

財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動吸引9萬多人參加，財政部統一發票兌獎APP新舊用戶完成不同任務，就可獲得點數，用來兌換電子禮券或參加抽獎活動，抽獎共有3期，但網友比對各期中獎名單，發現iPhone、iPad等主要大獎中，有4人重複中獎，引發爭議。

此活動是財政部台北國稅局依採購法對外招標辦理，後續也將與承包活動的廠商釐清外界疑義。

立法院財委會今天通過臨時提案，要求財政部在1週內查明釐清統一發票兌獎APP全國推廣活動委外服務案，是否確有不公或舞弊情形，並公布抽獎活動的中獎率。莊翠雲允諾財政部將遵照辦理，她並表示，一定會儘快審慎、好好地查。

財政部台北國稅局今天也說明，活動重複中獎人陳○祥、吳○玹、梁○邦及高○君等4人，經查證，均非台北國稅局、財政部及所屬機關員工，也非屬承辦廠商員工，因此媒體報導中獎人高○君是台北國稅局員工一事，並非事實。

台北國稅局強調，有關外界指出中獎人重複得獎率偏高一事，台北國稅局正在查證釐清中，有結果將會儘速對外說明。

此外，報載另一個抽獎活動「稅務突擊隊」疑似也發生中獎人重複情形，財政部表示，此活動為高雄市政府稅捐稽徵處辦理，將由其對外說明。

根據「稅務突擊隊」官網，若經核對身分有假冒或登錄資料不實情形，高雄市政府稅捐稽徵處將取消該得獎者資格，且每人限得獎一次。（編輯：翟思嘉）1131030