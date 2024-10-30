中華電協助20家業者 完成5G開放網路驗證測試

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（中央社記者江明晏台北30日電）中華電信今天表示，「亞洲•矽谷-5GORAN 商用實證暨國際推廣計畫」迄今已協助20家國內廠商完成5G開放網路驗證測試，並與國際電信設備大廠合作打造多個5G 0-RAN場域，驗證創新應用。

中華電信今天舉行「亞洲•矽谷-5GORAN 商用實證暨國際推廣計畫」發表會，並指出迄今已協助20家國內廠商完成5G開放網路驗證測試。

中華電說明，計畫除延續前期成果，於112年至113年提供進階驗證測試服務，包括不間斷商用等級可靠度測試、商用等級網管功能測試等，並由國際電信設備大廠原廠顧問團隊，輔導商用核心網路入網測試，並與國內外企業合作打造3處5G 0-RAN場域，驗證開放網路創新應用。

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為實證國產5G開放網路設備效能，中華電信表示，與中鋼公司於去年開始合作打造大型實證場域，並於今年導入中鋼自主研發兩項應用服務，實證場域位於中鋼高雄小港廠區，採用中華電商用5G SA核心網路，及國產基地台共組5G專網，導入天車即時遠程操控、天車智慧安全防護應用，達到人機協作，提高人員生產力。

此外，為加速布局國際市場，中華電信表示，已在美國與日本設立5G POC驗證場域，與美國Dish Network、日本FUJISOFT合作，展示台灣5G設備與智慧應用性能，為台灣5G產業進軍國際市場奠定基礎。（編輯：翟思嘉）1131030