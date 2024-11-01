10月新車掛牌數受颱風干擾下滑 估11月4.4萬輛

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）根據業者統計，10月台灣新車掛牌數3萬3231輛，月減9%，年減18%，主要受到颱風康芮干擾登記掛牌，進口車市占率跌破5成，電動車大廠特斯拉10月掛牌數僅512輛，高級進口車款排名降至第5，納智捷電動車n7今年前10月累積交車6091輛。

展望11月，產業人士評估，11月全月新車掛牌數可到4.4萬輛左右，較2023年同期微增1%，今年全年台灣新車累計掛牌數可超越45萬輛。

根據統計資料顯示，10月台灣新車掛牌3萬3231輛，較9月3萬6532輛下滑9%，比去年同期4萬540輛減少18%。

產業人士分析，10月各品牌加大促銷力道，賞車消費者較9月明顯成長，不過10月31日受到颱風康芮侵台影響，無法登記掛牌。

累計今年前10月台灣市場新車掛牌登錄輛數37萬7347輛，較去年同期減少3.3%，是2005年來同期次高。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌10月合計掛牌1萬2873輛，市占率38.7%，登錄輛數創2011年來同期次高。TOYOTA單一品牌10月登錄1萬706輛，創近12年來同期新高，單一品牌市占率為32.2%，續位居第1。

另一方面，鴻海與裕隆合資的鴻華先進，攜手裕隆推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，在10月共交付382輛新車，今年前10月累積6901輛。

中華汽車代理MG品牌10月掛牌數392輛，MG表示，持續生產調整對應政策，與經濟部產發署、協力廠商和各單位密切合作，MG品牌後勤不受影響、車主權益不變。

觀察進口車，根據統計，10月進口車登錄數1萬5722輛，月減15.9%，年減11.9%，市占率跌破5成至47.3%，終結連續2個月市占率突破5成，其中10月高級車款登錄數7648輛，市占率降至23%。

值得注意的是，電動車大廠特斯拉（Tesla）10月掛牌數僅512輛，高級進口車款排名降至第5，累計今年前10月在台掛牌數1萬2212輛，仍位居前5大進口車品牌。（編輯：張均懋）1131101