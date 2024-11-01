外國智庫指台廠工具機流入俄 經部：輸俄金額已降零

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（中央社記者劉千綾台北1日電）外國智庫調查俄羅斯供應鏈發現台灣為俄工具機前5大供應來源，經濟部表示，今年3月8日起，已將77項工具機稅則（HS Code）納入出口管制範圍，業者也主動配合，台灣工具機輸往俄羅斯的金額已降為零。經濟部將密切關注國際情勢，滾動式調整出口管制措施。

經濟部表示，因應國際情勢變化，持續關注台灣戰略性高科技產品輸往俄羅斯情形，繼今年3月擴大管制工具機出口範圍外，也大幅提高出口至俄羅斯及白俄羅斯的初次違規罰則逾15倍，即新台幣100萬元，以加強嚇阻力量，確保出口管制措施落實執行。

為責成廠商確實做好盡職調查，確保貨品最終流向，經濟部表示，積極透過各項管道向廠商宣導，促請業者做好法遵及掌握產品的最終流向。

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今年初以來，經濟部已辦理19場宣導會，其中部分場次邀請美國在台協會（AIT）出口管制官員擔任講座，協助業者瞭解最新國際趨勢，以防範違規行為發生。

經濟部表示，持續與理念相近國家合作，共同應對武擴挑戰，並透過國際合作機制，相互交換出口管制經驗，共同打擊非法貿易行為。經濟部亦將密切關注國際情勢發展，並滾動式調整出口管制措施，以因應不斷變化的局勢。（編輯：潘羿菁）1131101