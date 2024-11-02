世界先進運動會每人發1萬獎金 5年後營收挑戰1000億

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（中央社記者張建中新竹2日電）晶圓代工廠世界先進今天在陽明交大田徑場舉辦趣味運動家庭日活動，慶祝30週年，董事長方略表示，未來將會迎來另外一個繼續大幅成長的30年，5年後新加坡12吋廠滿載，營收可望倍增至新台幣1000億元。

方略並宣布，謝謝所有員工的一路努力，今天帶來小禮物，世界先進的全球員工，除經理人以外，每人發放1萬元獎金。世界先進員工人數約6500人，獎金總金額約6500萬元。

他說，回首風雨來時路，世界先進已經過了30個生日，在前10年，世界先進慘澹經營、掙扎求生，在做動態隨機存取記憶體（DRAM）年代非常辛苦、努力，但是還是相當的艱難。

方略表示，當創辦人張忠謀決定世界先進策略轉型，從DRAM轉型到晶圓代工，2004年做這決定後，世界先進從此脫離掙扎求生，一路獲利到今天都沒有再虧損過。

方略指出，世界先進自晶圓代工開始，從1座廠幾百人，一路成長到今天有5座8吋廠，員工人數也來到6500人，營收倍數成長。

展望未來30年，方略說，世界先進近兩年展開產品技術策略轉型準備，世界先進的互補式金屬氧化物半導體（CMOS）、電源管理晶片和分離式元件，都變成晶圓代工重要供應廠商，在世界供應鏈是不可或缺的重要角色。

策略轉型方面，方略表示，除了CMOS技術領先，在化合物半導體的氮化鎵今年進入量產，碳化矽今年也與1個夥伴合作，預期將來在碳化矽會有積極晶圓代工角色。

方略表示，更重要是今年宣布正式踏入12吋晶圓代工場域，公司將領導12吋計畫，投入78億美元投資，與恩智浦（NXP）共同合資合作；30年合作夥伴台積電也攜手合作，提供所有需要的重要技術和資源。

他說，內部管理階層、董事會和外界都對12吋計畫充滿信心，預期12吋廠5年後滿載的時候，世界先進營收將從目前的500億元倍增至1000億元。

方略受訪時說，明年產業景氣將溫和成長，世界先進將致力發展電源管理晶片領域，預期明年超高壓製程方面業績可望成長2位數百分比。不過，仍有地緣政治、美國大選等不確定性，有待進一步觀察。

世界先進還不忘做公益，邀請公益團體一起參加，並捐助樂活育幼院、藍天家園、樂知公益慈善協會、樂窩慈善協會、葡萄樹關懷協會和新竹仁愛兒童之家各新台幣20萬元。（編輯：翟思嘉）1131102