宏達電攜手中華電 推動國產O-RAN進軍國際

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（中央社記者江明晏台北4日電）宏達電今天宣布，與中華電信合作，推動國產O-RAN基地台進軍國際市場，並攜手美國第4大電信商Dish Network，展示公民寬頻無線電服務（CBRS）技術應用實力，開創5G專網全球布局。

宏達電今天發布新聞稿宣布，透過「亞洲．矽谷5G創新應用計畫」的支持，攜手中華電信及多家國內廠商，以技術整合為基礎，推動國產O-RAN基地台的全球布局。

宏達電說明，中華電信連結國內外科技與資通訊大廠，積極拓展5G國際市場並創造商機，在OPEN RAN架構下，已整合串接HTC G REIGNS的虛擬無線接取網路（vRAN）與思科5G核心網路（Core）。這項整合通過電信等級的商用核心網路入網測試，並已在Dish Network實際場域中完成5G開放網路創新應用實證。

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宏達電指出，G REIGNS在美國Dish Network的創新開發中心，同步進行公民寬頻無線電服務（CBRS）技術的實地演示；CBRS為美國限定的150 MHz頻譜（從3.55到3.7 GHz），專用於各類私人行動網路以及多樣化應用場景。

HTC G REIGNS總經理童子勳表示，HTC G REIGNS已於2023與2024年間成功完成CBRS頻段的測試，並取得室內外基地台認證，在企業專網、智慧城市或工業物聯網的應用場景中，G REIGNS的5G專網解決方案已展現潛力，此次與中華電信及Dish Network的合作，將助力國產O-RAN基地台拓展至國際市場。（編輯：楊蘭軒）1131104