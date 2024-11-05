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神盾攜手ASICLAND 搶攻韓國AI小晶片設計市場

2024/11/5 13:24（11/5 13:56 更新）
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神盾董事長羅森洲（左）5日與ASICLAND執行長李鍾民（James Lee）（右）簽約合作，將共同開發人工智慧（AI）伺服器小晶片設計，搶攻韓國市場。中央社記者張建中攝 113年11月5日
神盾董事長羅森洲（左）5日與ASICLAND執行長李鍾民（James Lee）（右）簽約合作，將共同開發人工智慧（AI）伺服器小晶片設計，搶攻韓國市場。中央社記者張建中攝 113年11月5日
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（中央社記者張建中新竹5日電）神盾今天與愛偲科技（ASICLAND）簽署戰略合作協議，將共同開發人工智慧（AI）伺服器小晶片設計，搶攻韓國市場。

神盾董事長羅森洲今天在合作夥伴台積電和安謀（Arm）代表的見證下，與ASICLAND執行長李鍾民（James Lee）簽約合作。

羅森洲說，雙方首先將合作開發輸出輸入晶片（IO Die），使用神盾的UCIe、LPDDR5等IP，ASICLAND的特殊應用晶片（ASIC）設計及台積電7奈米製程技術，加上安國的CoWoS先進封裝技術，提供完整IO小晶片（Chiplet）方案。

羅森洲表示，ASICLAND是韓國上市IC設計公司，成立於2016年，是台積電在韓國唯一的價值鏈聯盟（VCA）合作夥伴，同時也是Arm全面設計（Total Design）的夥伴。與ASICLAND合作將先聚焦於韓國市場，未來計劃拓展至國際市場。

ASICLAND今天同時舉行台灣研發中心啟用典禮，ASICLAND研發中心位於高鐵新竹站附近。據ASICLAND先前表示，研發中心將專注在3奈米、5奈米和CoWoS技術上。（編輯：林家嫻）1131105

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