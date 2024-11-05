台股收漲141.4點
2024/11/5 13:51
（中央社台北5日電）台北股市今天開低走高，收盤漲141.4點，為23106.79點，漲幅0.62%，成交金額新台幣3284.78億元。
加權指數開盤為22870.11點，盤中最高23178.8點，最低22849.83點；不含金融股指數20203.42點，漲134.64點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.57%、食品股漲0.79%、塑化股漲0.74%、紡織股漲0.63%、機電股漲0.68%、造紙股漲0.28%、營建股跌0.41%、金融股漲0.15%。
委買張數2071萬243張，委賣張數1031萬4132張，成交張數644萬663張。
收盤時上漲508家，下跌407家，持平128家。
成交量前5名個股為鴻準、元大滬深300正2、英業達、元大台灣50反1、陽明。
漲幅前5名個股為日成-KY、中櫃、錼創科技-KY創、台揚、悅城。
跌幅前5名個股為虹堡、順德、三地開發、虹冠電、華友聯。1131105
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