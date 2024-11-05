榮惠-KY擬12月創新板掛牌上市 看好車電需求回溫

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（中央社記者江明晏台北5日電）印刷電路板（PCB）整合服務業者榮惠-KY將在創新板上市，董事長劉世璘表示，與日系車電品牌及EMS廠商長年合作，在泰國、日本及東南亞有穩定營收，將發展電動車電源模組、AI伺服器周邊產品，看好車電需求回溫。

榮惠-KY將於12月初在創新板上市，為上市櫃公司中，少數以輕資產營運模式，提供利基型PCB及電子零組件整合服務為主的公司，聚焦PCB產品拼板設計、生產品質及效能管理、少量多樣的供應鏈管理，及跨國物流倉儲等解決方案，在台灣、日本、泰國、香港及深圳均設有營運處所。

劉世璘在媒體交流會中指出，目前全球共有5個跨國子（分）公司、11個服務據點。2023年度以泰國子公司營收占比最高，約占54%，負責泰國國內市場、印尼及印度地區的PCB銷售業務，主要銷售客戶為當地日系車用電子廠及EMS廠，並間接交貨給日系前5大汽車品牌。

榮惠-KY產品應用領域廣含車用電子、消費性電子、工業產品、通信、醫療、電源及航太等7大產業。以2023年營收比重來看，汽車電子應用占比達53.8%為大宗，其次為消費性電子產品29.8%、工業產品9.1%及其他應用領域約7.3%；產品別方面，PCB占85%至90%。

劉世璘表示，長年與日系車用電子品牌及EMS廠商保持緊密合作，在泰國、日本及東南亞市場中擁有穩定的營收來源；受惠全球經濟復甦，車用電子需求上升，同步推動公司營收與毛利率穩定成長。

榮惠-KY今年上半年營收為新台幣8.14億元，毛利率為22%。劉世璘表示，接下來將積極拓展業務至歐美（含墨西哥）市場，藉此降低日系客戶單一區域市場集中風險，並重點發展電動車電源模組和AI伺服器周邊領域產品。（編輯：張良知）1131105