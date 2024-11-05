AI效應佳必琪前3季每股純益6.77元 賺贏去年全年

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（中央社記者曾仁凱台北5日電）AI效應發威，連接元件廠佳必琪今天公布第3季財報，前3季營收新台幣51.07億元，年增46.3%；稅後純益8.26億元，較去年同期大幅成長74.6%，每股純益6.77元，已經超越去年全年每股獲利5.2元。

佳必琪第3季營收18.8億元，季增7.4%，年增40.2%；稅後純益2.66億元，從第2季的歷史高點滑落17.6%，但年增48.6%，仍保持歷史次高水準，單季每股純益2.18元。

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佳必琪囊括北美主要CSP（雲端服務供應商）客戶，成功打進AI伺服器供應鏈；另外佳必琪去年併購輝達（NVIDIA）合格供應商衡星，順勢打進NVIDIA供應鏈。在AI題材驅動下，今年以來營運加速。

佳必琪董事長張舒眉上週在法說會中表示，公司在既有CSP客戶基礎上，持續拓展新的產品線，隨輝達GB200伺服器即將大量出貨，佳必琪新舊產品將雙箭齊發，2024年是不錯的一年，2025年展望持續樂觀。（編輯：楊蘭軒）1131105