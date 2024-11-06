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美若加關稅牽動航運業 捷迅：貨不會消失只是轉移

2024/11/6 15:24
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（中央社記者江明晏台北6日電）美國總統大選受矚目，市場擔憂川普若當選將提高關稅，捷迅總經理孫鋼銀認為，航運市場「貨量不會消失、會轉移」，捷迅近年加強東南亞布局，已陸續在馬來西亞、印度、越南等設立子公司，看好東南亞出口成長趨勢。

市場預期，共和黨候選人川普若當選，可能會導致關稅增加，針對美國大選結果對航運產業影響，孫鋼銀今天受訪時表示，貨量不會消失、會轉移。

他也說，儘管川普主張增加關稅，但依據過往經驗，多數廠商已轉移出口地，提早布局預防風險，對航運業不至於會有大衝擊，且近年通膨造成許多問題，川普若再強硬提高關稅，可能要多方評估，也不是那麼容易推動，後市發展要繼續觀察。

捷迅第3季合併營收新台幣14.08億元，季增16.48%、年增33.24%，每股盈餘（EPS）1.4元，累計前3季每股盈餘（EPS）4.25元。

觀察空運市場，捷迅表示，與電商客戶穩定合作美加地區外，更於今年第3季新增法國及澳洲地區的包機，雖空運艙位沒有那麼緊張，第4季台灣飛美西價格約每公斤250元、美東則為270元，為傳統旺季價格，預料11月有望再繼續漲，對明年看法也相當樂觀，主要是因爲已談好包機，西雅圖同業併購案的效益開始發酵。

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捷迅表示，自去年2月於印度清奈設立子公司後，正式於今年6月成立越南子公司，在馬來西亞也有設置子公司，會持續在東南亞市場布局，提供客戶包括降低供應鏈成本等服務，例如克服報關上繁瑣問題，確保各類別貨品通關；同時，孫鋼銀看好東南亞出口成長的趨勢不可逆，將持續布局。

捷迅表示，第2季在美國西雅圖完成的併購案後，於第3季陸續新增冷鏈生鮮產品等客戶群；捷迅將於新增設的印度、越南、西雅圖等據點推動業務，位於美國達拉斯的保稅倉計畫，預計於2025年第1季末完工啟動。（編輯：張均懋）1131106

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