汎德永業第3季每股賺6.22元 創同期新高

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）汎德永業今天下午公布第3季稅後淨利新台幣5.02億元，年增12.81%，每股稅後純益6.22元，創歷史同期新高，累計前3季獲利14.7億元，年增5.49%，累計每股純益（EPS）18.23元，寫歷史新高。

汎德永業分析，第3季經銷品牌保時捷（Porsche）、BMW、Mini新車到港暢旺，第3季BMW品牌新車銷售數量年增兩位數百分比，加上保時捷經典跑車及主力車款銷售佳，推升第3季合併營收達新台幣143.35億元，年增率9.02%，創同期新高，第3季獲利和EPS也創同期高。

汎德永業今天也公布10月自結合併營收41.53億元，年增16.93%，創同期新高，汎德永業指出，10月到港車數優於去年同期；累計前10月合併營收477.06億元，年成長8.2%。

展望第4季，汎德永業表示，按照目前手上訂單及船期來看，第4季BMW新車到港數量維持樂觀，BMW全新電動車以及汽油動力車款有望到港，預期全年新車到港數量將優於去年，全年營運表現可期。

汎德永業表示，保時捷新車款預收單踴躍，預計新車陸續抵台後，可望進一步推升保時捷整體銷售數量。（編輯：楊凱翔）1131106