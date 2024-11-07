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台積電翻紅領漲 台股開低走高站上23400點

2024/11/7 11:18
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（中央社記者何秀玲台北7日電）美國總統大選由川普勝出，華爾街股市收紅並創收盤新高，台股指數今天開低走高，盤中上漲逾200點，指數為23418.76點。權王台積電由黑翻紅，最高為1070元，聯發科、廣達皆上漲，鴻家軍強勢。

截至10時17分左右，3大權值股包括台積電、鴻海、聯發科同步上漲。

台積電不受ADR跌1.3%影響，最高至1070元，盤中1065元，上漲5元；鴻海上漲3.5元，聯發科為1315元，上漲10元；電子股、金融股盤中分別上漲0.23%、0.35%。代表中小型股的櫃買指數上漲約0.38%。

分析師指出，美國總統大選落幕，今天台股延續慶祝行情，不確定因素消除，市場擔心川普對台積電下重手的衝擊淡化，台積電盤中走勢不弱，可持續觀察AI供應鏈中長線表現。

泛鴻海集團表現亮眼，鴻準以95.9元亮燈漲停，正崴以69.5元攻上漲停，陽程上漲逾9%，訊芯-KY與建漢皆上漲逾6%。

川普重返白宮，帶動美國設廠台商相關個股盤中上漲，包括國巨上漲近3%、台塑上漲逾2%、華新科上漲2%、美國不銹鋼通路龍頭大成鋼上漲逾5%、汽車概念股堤維西上漲逾4%。

萬寶投顧執行長王榮旭接受中央社記者訪問表示，今天延續川普勝選後慶祝行情，但並非對台股有大利多，而是不確定因素排除；至於未來川普上台後對台股的影響，他認為對部分產業有利，川普當選後，特斯拉概念股、加密貨幣等成為市場資金追逐的對象。

川普延續政策就是讓美國更強大，王榮旭表示，川普未來若打關稅戰，在美國設廠廠商有機會成為受惠股，包括台積電、鴻海和廣達。

他指出，市場原先擔心川普對台積電下重手，今天從台積電股價表現來看，疑慮似乎逐漸淡化。中長線來看，AI供應鏈會是川普勝選後的市場投資趨勢。（編輯：林家嫻）1131107

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