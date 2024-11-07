雞肉價格下跌影響 大成前3季獲利24.7億年減2成

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（中央社記者何秀玲台北7日電）受到雞肉價格下跌影響，大成公布第3季稅後純益為新台幣8.42億元，年減34.1%，累計前3季賺24.73億元，較去年同期衰退20.6%，每股盈餘2.94元；展望未來，大成董事長韓家宇表示，第4季為傳統旺季，加上明年農曆過年落在1月有望提前反映，整體看好本季表現，力拚成長。

韓家宇表示，去年雞肉價格高，今年受到大環境影響，雞肉價格跌價，使前3季利潤比去年同期減少，不過加工食品業績表現不錯，大宗物資價格也穩定，接下來第4季又是傳統旺季，明年農曆過年在1月，有望提前反映在第4季表現，力拚成長。

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餐飲方面，大成旗下都城實業與日本連鎖雞肉串燒居酒屋「鳥貴族」合資，在台灣開業第一家鳥貴族，今年9月在新光三越南西店開幕，韓家宇表示，鳥貴族因CP值高，第一家開出後業績亮眼，後市可期，預計今年將開出3家店，今年12月將在信義區百貨開設第2家店。

此外，大成今年也首度發展美國市場，與當地華僑合資成立公司，大成持股8成，韓家宇說，因美國當地資深華僑找不到接班人，找上大成買下工廠，生產春捲、煎餃等加工食品，未來也將規劃擴廠，「看起來（美國市場）是往好的方向走」。（編輯：潘羿菁）1131107