鼎泰豐中國華北關店風波 韓家宇：大成沒有參與營運

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（中央社記者何秀玲台北6日電）針對經營華北地區鼎泰豐餐廳的代理商恆泰豐爆出股東經營權之爭，雞肉龍頭大成董事長韓家宇今天對中央社記者表示，這是他弟弟、大成副董事長韓家宸個人投資，大成持股非常少，沒有參與恆泰豐營運，無法回答任何問題。

北京鼎泰豐在今年8月底宣布，10月底前結束華北14家門市（含廈門1家）的經營。北京恆泰豐唯一股東北京巨人公司10月22日在台北召開臨時股東會，宣布撤換恆泰豐董事長韓家宸職務，由林禮宏接任恆泰豐董事長。

不過，韓家宸方面認為，恆泰豐為中國公司，投資糾紛適用「中華人民共和國」法律。雙方團隊在10月28日交接破局，鼎泰豐幾乎確定要先退出中國大陸華北市場。

今天大成董事長韓家宇出席2024遠見高峰會，會後接受中央社記者獨家採訪，被問到北京鼎泰豐熄燈爭議，韓家宇不願多說，僅表示這是他弟弟韓家宸個人投資，大成持股非常少，也沒有參與恆泰豐營運等各方面的討論與相關事務，無法回答任何問題。

韓家宇指出，中國大陸餐飲市場沒這麼好，所以很多台商餐飲都轉向美國，像是瓦城、85度C等，近期大成也與當地華僑合資成立公司，大成持股8成。

韓家宇說，因美國當地資深華僑找不到接班人，找上大成買下工廠，生產春捲、煎餃等加工食品，未來也將規劃擴廠，「看起來（美國市場）是往好的方向走」。（編輯：林淑媛）1131106