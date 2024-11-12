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咖啡飄愛心 台糖捐贈瓜地馬拉小學新教室

2024/11/12 07:23
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市11日專電）為了回饋瓜地馬拉咖啡小農以及協助當地教育發展，台糖公司透過駐瓜地馬拉大使館，捐贈瓜國公立小學新建教室以及辦公室，給瓜國學童更好的學習環境和未來。

根據中美洲經貿辦事處（CATO）統計，瓜地馬拉是台灣第4大咖啡進口國，占全台灣消費市場的12%。換句話說，台灣每賣出10杯咖啡，就有超過一杯是來自瓜地馬拉。

此外，整個亞洲對瓜地馬拉咖啡進口市場前3名，分別是日本最高占12%，韓國4%，台灣排名第3，占2%。

為了配合政府敦睦邦交，國營企業台糖公司從2023年開始，也向瓜地馬拉咖啡小農採購咖啡豆，在台灣銷售，希望能幫助瓜國咖啡小農增加收益，改善生活。

而台糖捐贈瓜地馬拉的新建校舍位於沙卡德貝格（Sacatepequez）省的孫潘戈市（Sumpango），該校學生為年齡6到12歲小學生。

這項捐贈是由駐瓜地馬拉大使館、台糖基金會以及瓜國非政府組織「瓜地馬拉繁榮組織」（Guatemala Prospera）合作完成，新校舍可以為275名幼稚園和小學生，提供更優良的學習環境。

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駐瓜地馬拉大使張俊菲在開幕典禮上表示，很高興看到台灣企業將愛心拓展到瓜地馬拉偏鄉，台灣也會透過各種管道，對瓜地馬拉的教育提供協助，為台灣和瓜地馬拉的合作關係和民間力量往下扎根，發揚光大。

瓜地馬拉繁榮組織執行長愛德華多（Endurado Magermans）除了感謝台灣企業的善心，也強調新的校舍能改變學童和老師的學習教學環境，讓孩童能夠透過教育翻轉未來。（編輯：唐佩君）1131112

張俊菲
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