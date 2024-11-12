台灣債券ETF市場規模衝破3兆元 受益人數近倍增

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（中央社記者曾仁凱台北12日電）投資人押寶降息行情，帶動債券ETF市場人氣爆棚，根據CMoney與集保中心最新統計，台灣整體原型債券ETF規模衝破新台幣3兆元，達到3.03兆元，今年以來規模增加約9802億元。受益人數也從去年底的近110萬人，暴增衝破200萬人大關。

另外根據投信投顧公會統計，台灣債券型ETF規模也超越股票型ETF，顯示國人對債券ETF的熱愛。目前台灣已是亞洲最大的債券ETF市場。

投信業者分析，台灣民眾長期超額儲蓄，過去許多民眾瘋買定存股、定存保單，這2年股市多頭，固定領息的高股息ETF受到青睞。而現階段，利率處於高檔的美國開始啟動降息，許多大戶把資金挪移到債券市場，帶動債券ETF市場火熱。

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值得注意的是，投信業者搶發各種類型的債券ETF，包括公債、投等債、非投等債等，其中群益投信所發行的群益ESG投等債20+（00937B），與熱門ESG題材連結，最新規模約2381億元，超越國際熱門的SPDR彭博美國永續公司債ETF、鋒裕永續歐元公司債ETF等，一舉奪下全球最大ESG債券ETF寶座。

投信業者指出，近一年來債券ETF躍居投資寵兒，因素包括通膨趨緩，降息預期的驅動以及美歐央行也如預期啟動降息，令債市投資環境更處順風。隨著美歐央行貨幣政策皆朝寬鬆方向，對於存續期間較長的投資等級債相對受惠，加上現階段殖利率仍處相對高點，存債仍具吸引力。（編輯：林家嫻）1131112