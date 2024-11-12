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副總統：中小企業擦亮台灣招牌 成為品質保證代名詞

2024/11/12 17:09
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（中央社記者劉千綾台北12日電）副總統蕭美琴表示，中小企業不僅創造就業機會和經濟成長動能，也將台灣這面招牌打造成信賴、韌性、良善力量和品質保證的代名詞，政府將持續透過招攬海外人才、企業以大帶小和綠色融資等方式，協助企業因應少子化和淨零轉型等挑戰。

第33屆國家磐石獎暨第26屆海外台商磐石獎頒獎典禮今天登場，蕭副總統致詞表示，海內外的得主都是台灣之光，企業能在充滿變化的環境中脫穎而出，非常不容易。

蕭副總統表示，過去駐美期間，深刻感受到台灣的國家實力和中小企業的生命力息息相關，台灣經濟發展路程就是以中小企業來打天下，雖然外界耳熟能詳的是國際大品牌，但每個高科技公司背後是許多中小企業提供各種供應鏈服務，涵蓋財務規劃、材料設計等領域。

蕭副總統表示，台灣產業發展的經驗無法複製、也無可替代，今天台灣經濟成就和產業優勢來自國內各行各業的中小企業，只要台灣中小企業好，台灣經濟就會好，中小企業越穩定，台灣社會越安穩，中小企業不僅在台灣社會經濟具關鍵地位，也創造大量就業機會和經濟成長動能。

她指出，擦亮台灣這個品牌的重點就是要有好產品，才有推銷的基礎，這有賴於中小企業共同努力，在台灣人默默耕耘、眾多中小企業聚沙成塔之下，成為對外拓銷最堅實的力量。

蕭副總統表示，如今許多產品是made in Taiwan、design in Taiwan，台灣這面招牌背後代表的精神是由許多中小企業創造，使台灣成為信賴、韌性、良善力量和品質保證的代名詞，台灣中小企業的精神是靈活、與時俱進，隨時依照客戶需求、國際情勢變化來調整和升級，這是台灣獨一無二的特色，也使台灣成為國際舞台上驕傲品牌。

蕭副總統表示，中小企業和政府的力量相輔相成，台灣的經濟越有實力，在國際講話會更有力道，國際不是只有比拳頭大小，而是在比良善力量，中小企業有許多大大小小的「頭家」們，不僅事業有成，也做公益回饋社會、創造價值和驕傲。

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因應全球地緣政治、台灣人口結構改變等挑戰，蕭副總統表示，中國、美國和日本等地同樣面臨人口老化等挑戰，政府也透過智慧化、自動化和導入AI等方式，協助企業導入AI應用，讓百工百業透過AI技術導入，提出各種問題的解決方案，同時也歡迎世界人才來台貢獻所長。

蕭副總統也指出，面對淨零轉型，對製造業的中小企業特別辛苦，為維持國際供應鏈的優勢，扮演善盡國際責任經濟體的角色，政府和中小企業是最好的夥伴，經濟部也提出許多相關措施，透過企業以大帶小、提供綠色融資等方式，協助企業轉型、提升產業競爭力。（編輯：潘羿菁）1131112

蕭美琴
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