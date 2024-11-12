傳停供中國先進AI晶片 台積電：影響可控

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（中央社記者張建中新竹12日電）台積電傳出遭美國商務部要求暫停向中國客戶供應先進人工智慧（AI）晶片，近日持續引發熱議，市調機構集邦科技估計，可能影響台積電5%至8%營收。台積電今天表示，影響可控。

集邦科技表示，中國AI相關IC設計、IP及第3方設計服務公司等在台積電先進製程開案、設計定案及量產業務都可能受到事件影響，估計可能影響台積電約5%至8%營收。

DIGITIMES分析師陳澤嘉指出，台積電11月11日起向中國出口7奈米及以下先進製程晶片，需經美國商務部審查批准後才能出貨，顯示美國有意強化對7奈米以下製程的管控。

陳澤嘉認為，中國業者未來在開發AI等高效能運算（HPC）晶片恐面臨更高挑戰，包含百度、阿里巴巴及旗下的平頭哥等開發雲端運算晶片皆將受到影響。

台積電不評論外界揣測，今天表示維持與相關主管機關聯繫，影響可控。（編輯：楊蘭軒）1131112