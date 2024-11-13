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南亞與宜可可簽約合作寶特瓶回收再生

2024/11/13 11:21
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（中央社記者曾仁凱台北13日電）綠色產品當道，台塑集團旗下南亞今天宣布與台灣循環經濟新創公司宜可可（ECOCO）簽署產業合作備忘錄（MOU），布局寶特瓶回收管道，全力衝刺聚酯材料回收再利用。

南亞表示，此次合作，將藉由宜可可在各大通路設置的智慧回收機，提供消費者更便捷的寶特瓶回收管道，讓環保回收意識落實在日常生活中；回收後，再透過南亞先進的聚酯回收技術，賦予廢棄寶特瓶新生命，共同建構寶特瓶回收再生網絡，達到資源永續循環的目的。

碳中和議題發酵，促使國際品牌大廠積極制定回收料使用目標，帶動寶特瓶等回收塑料需求日益增加，此次合作可擴大南亞在回收材料市場的布局。

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宜可可為台灣智慧回收領域品牌，運營全台最大的智慧回收系統，藉由前端材質分類管控及光學辨識技術，瓶片收率已突破90%，高於台灣市場的平均收率72%，可供應南亞更高品質的回收料源，提升整體回收效率。

南亞目前已在台灣、中國、越南及美國等地區建置年產能31萬噸的聚酯回收產線，從消費後回收（PCR）、工業端回收（PIR）多管齊下，建構完整的寶特瓶、織物及工業用離型膜等回收體系，並持續推動材質單一化設計，進一步提高回收效率，目標朝全聚酯可回收用途發展，開發一系列低碳應用產品，成為創造永續價值的供應商。（編輯：張均懋）1131113

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