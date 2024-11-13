因應川普重返白宮 金管會：適時召集股期市研商會議

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（中央社記者羅元駿台北13日電）美國總統當選人川普將重返白宮，牽動全球總經局勢。金管會指出，台灣資本市場與國際連結度日增，美國新總統政策可能造成台股短期震盪，不過中長期仍將回歸基本面，金管會將適時召集證交所等周邊單位召開「股期市研商會議」，於必要時採取相關穩定股期市措施。

立法院財政委員會明天安排金管會、財政部與央行專題報告「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」，其中金管會書面報告已於今天送入立法院。

根據金管會報告指出，台灣資本市場與國際連結度日增，美國新總統政策可能造成台股短期震盪，不過中長期仍將回歸基本面。美國政府若採取美國優先政策，保護美國製造業可能加徵關稅，需整體觀察對通膨與利率水準等對資本市場影響。

金管會指出，為應對美國產業政策變動，上市櫃公司採行產地移轉、 調整海外布局等措施，以降低對公司營運影響。金管會也將適時召集證交所等周邊單位召開「股期市研商會議」，於必要時採取相關穩定股期市措施。

至於銀行業對美曝險情形，金管會說明，目前國銀於美國設有3家子銀行、1家子公司、25家分行及3家辦事處。截至今年9月底，國銀對美國暴險總額為新台幣3兆6756億元。

金管會指出，若美國擴大減稅政策，短期內將增加全球企業及海外台商赴美投資意願。另外，若美國對中國加徵關稅，金管會分析，可能驅動台商調整全球投資布局，銀行業者可望以資金提供者身分協助客戶調整布局。

為穩定金融市場、加強風險管理，金管會表示，除要求銀行定期提供報表，檢視海外授信及投資風險外，並要求銀行總行由專責單位負責海外分支機構的整體營運管理。

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保險業部分，金管會指出，若美國政府公債發行增加，可能造成債券市場殖利率上升，引發債券價格下跌。台灣保險業目前持有的國外有價證券投資多採美元計價，如美元持續維持強勢地位，對壽險業有利，但可能使外匯避險成本提高。

金管會表示，將定期彙總保險業國外投資情形，以進行動態監理及適時採行相關措施。美元升值雖使壽險業避險成本可能提高，配合實施新的外匯價格變動準備金制度，將使保險業可從事更有彈性的避險方式。（編輯：潘羿菁）1131113