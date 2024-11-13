六方科：明年成長可期 AI新品將量產

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）精密金屬零件製造商六方科技-KY今天表示，第4季營運不淡，與客戶合作新專案，人工智慧（AI）應用產品已完成送樣，即將量產，預期2025年營運績效和業績成長可期。

六方科-KY下午受邀參加券商舉行法人說明會，展望第4季營運，六方科-KY表示從接單來看，預期「淡季不淡」，今年營運將從谷底重回成長。

展望未來，六方科-KY指出，中美政治角力不斷升級，地緣風險提升，泰國作為東協精密工業重鎮，吸引歐美廠商，此外隨著AI熱潮，散熱、半導體及光通訊等新產品需求增加，相關供應鏈也逐步移轉至泰國。

六方科-KY表示，積極與客戶合作展開新專案，部分AI新產品已完成送樣，量產時程進入倒數，2025年營運績效和業績成長可期。

六方科-KY前3季合併營收新台幣10.72億元，累計稅後獲利2.05億元，年增82%，每股純益（EPS）6.63元，優於去年同期EPS 3.99元。

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六方科-KY指出，景氣回溫帶動及美元高利率影響下，前3季毛利率、營業利益率及淨利率分別為24.11%、9.26%及19.18%，較去年同期三率三升，代表工業和汽車類客戶庫存調整，以及新產品開發進度放緩的影響減弱。

六方科-KY布局精密金屬零件產業鏈中游的原廠委託製造（OEM），生產基地主要位於泰國北柳府，六方科-KY主要客戶包括全球汽車第一階（Tier 1）零配件供應商、光通訊品牌廠和記憶體品牌廠等。（編輯：楊蘭軒）1131113