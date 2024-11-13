佳能前3季每股賺1.52元 2025年訂單能見度高

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（中央社記者吳家豪台北13日電）光學元件廠佳能企業今天召開法人說明會，公布第3季財報，歸屬母公司稅後淨利約新台幣1.38億元、季減4.2%，每股盈餘0.48元；前3季歸屬母公司稅後淨利約4.35億元，每股盈餘1.52元。

佳能表示，2025年訂單能見度高、市場需求增溫、產品組合持續優化調整，營運穩中看好。

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佳能指出，2024年前3季營收表現強勁，年增24.9%，主要得益於消費性影像應用產品出貨，特別是360度環景攝影機訂單持續增溫。除了主要產品線量產訂單持續出貨外，新產品也進入量產階段，包括車載和邊緣運算產品共同推動業績成長。

在新客戶及營運區域的拓展方面，佳能表示，除長期耕耘的日本市場，也積極面向美國與歐洲的大型上市櫃客戶。佳能的「地圖影像縫合技術」已取得客戶專案，預期2025年中可上市；犯罪預防產品也已開案落地。（編輯：林興盟）1131113