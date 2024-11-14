卓榮泰：明年科技預算編1965億 拚AI製造轉型應用解方

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（中央社記者潘智義台北14日電）行政院長卓榮泰今天於資訊月暨教育科技展開幕致詞表示，總統賴清德強調台灣要進入全面AI時代，同時從科技、人權、民主各面向同步布局，為達到政策目標，政府在明年科技預算已編列新台幣1965億元，盼讓台灣從AI科技製造轉型為應用，進一步成為AI解方輸出國。

卓榮泰進一步指出，1965億元預算當中，半導體產業占146億元、淨零科技占101億元、人工智慧占94億元、太空及通訊占60億元，數位人文也有53億元，就是要讓台灣從AI科技製造大國，轉型為AI應用以及提出解方的輸出國。這個責任除了政府努力之外，更大的功能來自民間，從產業不同觸角、領域，做更多技術革新。

卓榮泰表示，賴總統提倡5大信賴產業，從半導體、人工智慧、軍工、安控以及次世代通訊都要全面發展，其中在明年度編列相當充裕的預算，也因此特別關心立法院正在審中央政府明年度總預算，大家經過非常多的努力，目前國會已開始審議明年度中央政府總預算。

卓榮泰強調，會請部會首長用心用力向國會說明，捍衛住所有預算，為的就是能跟民間更多結合與協助，在政策上更多的合作，讓台灣透過創新驅動，普惠社會大眾，真正體會到台灣智慧科技島、智慧國家。

他指出，今年資訊月以邁向AI新生活為主題，恰與行政院推動的創新驅動以及主權AI運用時代呼應，因此經濟部、教育部、內政部、交通部、農業部，每個部會應該都是科技部，部部都是科技部，用科技方式來為民眾服務，從事政策的指導，一步一步實現數位國家，智慧台灣島嶼努力的方向。

他表示，過去資訊月就是抱著買一部很便宜的電腦、一支便宜手機心情而來，今天的資訊月活動完全不同，象徵已從硬體製造時代，跨越到一直追求的軟體設計時代。行政院在施政理念當中，希望建立台灣自己的主權AI，而且要進入AI的應用時代，代表台灣成為軟體設計先進國家，與世界先進國家相當，甚至要為資訊產業脫胎換骨。（編輯：潘羿菁）1131114