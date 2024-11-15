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10月人民幣存款餘額1226億元 終止連4降

2024/11/15 19:14
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（中央社記者潘姿羽台北15日電）中央銀行今天公布10月底國銀人民幣存款餘額終止連4降，增加人民幣25.73億元，回升至1226.44億元，主要是廠商基於資金調度，匯入貨款所致。央行官員指出，人民幣匯利率缺乏吸引力，已經不是社會大眾的投資主力。

央行今天公布10月國銀人民幣業務概況，截至113年10月底，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為903.67億元，月減11.96億元，國際金融業務分行（OBU）月增37.69億元，升至322.77億元，國銀人民幣存款餘額合計為1226.44億元。

央行官員指出，10月DBU波動不大，個人戶微幅增加，法人戶存款則因匯付到期基金贖回款給投資人，以及電子公司因三角貿易，支付人民幣貨款，使得存款下滑。

10月OBU變動較大，央行官員說明，主因是有電子客戶基於資金調度需求，從大陸地區匯入貨款所致。

觀察整體存款餘額變動，央行官員坦言「沒什麼波瀾，人民幣沉寂很久了」，美元利率相對較高，最近美元匯率又非常強勁，對投資人還是有很強的吸引力，相較之下，人民幣的利率實在太低。

根據央行彙整的國銀最新人民幣專案牌告利率，1個月期以永豐銀行的5%最佳，3個月是陽信銀行的1.5%，6個月期為永豐銀行的1.6%，一年期是陽信銀行的1.65%。

央行官員表示，現在人民幣只是資產配置的其中一個選項，若以報酬率而言，投資人有更多選擇，使得人民幣存款餘額變動不大。（編輯：林興盟）1131115

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