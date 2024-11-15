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晶睿通訊：掌握AI和雲端趨勢 解決人力短缺痛點

2024/11/15 19:47
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（中央社記者何秀玲台北15日電）全球智慧安防品牌晶睿通訊今天舉辦法說會，總經理廖禎祺表示，持續掌握AI和雲端兩大次世代安防趨勢，建構全產品AI生態系，並以雲端地端的混合架構降低升級成本，同時拓展垂直市場，運用AI解決維運人力短缺的痛點。

晶睿通訊第3季推出許多智慧影像分析、雲端服務的新功能，如導入攝影機強化拍攝人像品質的AI新功能RealSight Engine；公司旗下雲端安防服務VORTEX除了提供快速查找異常、匯出影像的Case Vault，也提供訂閱用戶有攝影機連線數，帳號數無上限的優惠方案，降低升級雲端服務成本。

晶睿通訊拓展垂直市場，透過AI解決方案行銷全球，案例包含日本百年歷史酒廠松尾酒造、澳洲維多利亞動物園與國家公園、美國波特蘭MINI Cooper經銷據點、南北極破冰船等。

廖禎祺指出，晶睿通訊看準AI作為智慧安防的發展趨勢，將人工智慧整合到全產品系列，AI雲端服務VORTEX也提供混合雲解決方案，用戶只要訂閱VORTEX，即可有無限制的設備連線數和帳號數，此服務也支援第三方系統整合，搶攻如跨國企業、連鎖店鋪、大型校園等多點跨區的用戶需求，提升營運效率。

有法人詢問生產基地的問題，廖禎祺表示，晶睿通訊在中國沒有生產基地，中國市場以外市場為目標，客戶不會要求在中國生產，為了提供更有競爭力產品，仍會在海外布建生產計畫。（編輯：楊蘭軒）1131115

廖禎祺
晶睿：推邊緣運算AI攝影機 搭配智慧監控系統
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