力銘淨值低於股本1/2 遭列變更交易方法

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（中央社記者曾仁凱台北15日電）光寶集團轉投資公司力銘科技，因近期財報顯示淨值已低於財務報告所列示股本二分之一，且經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，今天遭證交所列為變更交易方法，即打入全額交割，19日起執行。

光寶科是在2006年6月的董事會通過參與力銘現金增資案，希望拓展透過光寶集團的統購能力及經濟規模效益，幫助力銘提升獲利能力，進而提高股東權益。根據力銘最新年報資料，光寶科目前對力銘持股比重8.14%，為第2大股東，低於第1大股東立宇高新科技的33.94%。

證交所今天公布上市公司2024年第3季財報形式審閱結果處置情形，除了力銘，以產銷蘋菓西打聞名的大西洋飲料公司，繼續列為變更交易方法。虹光精密繼續列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式。

康控-KY取消分盤集合競價交易方式，仍繼續列為變更交易方法。華冠通訊恢復買賣暨取消分盤集合競價交易方式，惟繼續列為變更交易方法。

隆銘綠能和泰福生技則恢復交易方法。以上處置措施皆將於11月19日起執行。（編輯：楊蘭軒）1131115