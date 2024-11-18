台積電熊本設廠 學者：日本半導體業重振關鍵

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（中央社記者黃自強吉隆坡18日專電）台積電日本熊本1廠預計第4季量產，日本經濟學者分析說，日本半導體在材料、製造設備與裝置領域仍有很強競爭優勢，台積電赴日設廠，也是日本半導體產業能否重振雄風關鍵。

晶圓代工龍頭台積電積極在國內外擴建產能，除美國亞利桑那州第1座晶圓廠明年初量產，台積電在日本熊本縣菊陽町建立第1廠的產品預定年底出貨，熊本第2廠預計明年第1季建廠，2027年量產。台積電被譽為台灣「護國神山」。

馬來西亞新紀元大學學院（New Era University College）17日舉行國際研討會，與會的日本北九州市立大學工商管理學院教授王效平（Xiao Ping Wang）今天告訴中央社記者，台積電在海內外擴展產能布局，不僅在美國、日本設廠，也在德國德勒斯登設晶片廠，或許是在地緣政治等國際大環境下的規避風險考量。

他指出，日本半導體產業於1980年到1990年中期曾是全球最強的國家，很多大型企業擁有獨特專利，後來因多重原因而逐漸下滑，但日本在材料、製造設備與裝置領域仍占有相當強的優勢與競爭地位。

王效平認為，日本目前常使用的半導體，諸如28奈米都需要進口，因此，台積電到日本設廠對當地來說是超乎想像的事情，由於工程建設的高效率，步伐邁得很快。另外，日本政府提供財政優惠，熊本地方政府與產業界也積極配合各種資源，盼加速落實台積電第2廠與第3廠計畫。

他說，如果熊本2廠與3廠計畫順利建成，估計是先進的7奈米到3奈米之間的產品，這些事情在日本受到當地產業界極大關注。

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對於記者詢問日本今後半導體產業發展，根據王效平分析，關鍵仍在於日本的半導體產業能否以台積電赴日設廠為契機並重振雄風，其它因素包括日本政府在財政方面對半導體產業有更多扶植，藉以重新回到半導體製造大國地位，但目前仍待觀察。

他強調，日本和東亞與中華地區的經濟相互依賴關係高於美國，特別是東亞地區的經濟整合，也受全球化影響，台積電的海外布局自有其戰略考量。（編輯：韋樞）1131118