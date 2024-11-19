林之晨：沒台灣就沒AI 川普上任台灣地位不會變

（中央社記者江明晏台北19日電）台灣大哥大總經理林之晨表示，在全世界AI發展的路途上，「沒有台灣，就沒有AI」；他認為，川普先前4年任期重構世界秩序，台灣是最大受益者，造就台灣現今地位，預料川普上任後，政策有延續性，不會有太大改變。

APEC經濟領袖與企業諮詢委員會（ABAC）代表、台灣大哥大總經理林之晨甫自秘魯返台後，今天出席「台灣大哥大2024硬科技日」活動。

延續國際上談到AI就會看向台灣的話題，他今天受訪表示，「沒有台灣，就沒有AI」，因為台灣有晶片、伺服器、甚至接下來的液冷相關科技，整個AI生態系裡，如果一個小小零組件缺料，可能整串供應鏈都會停下來，「所以在全世界AI發展的路途上，可以說沒有台灣就沒有AI」。

曾擔任多屆APEC經濟領袖與企業諮詢委員會（ABAC）代表，林之晨表示，剛開始去APEC時，整個主軸聚焦在自由貿易，但後來全球化過程中，部分群體被邊緣化，而邊緣化的群體形成反撲，也造成反對全球化的聲浪，所以到了2018、2019年時，APEC的對話就開始從自由貿易位移到公平貿易，讓所有族群都能在整個經濟合作過程中受益，也開始討論數位落差；而要有兼容性的發展，科技就是一個很重要的力量。

針對川普上任後，台灣的局勢變化，林之晨認為，川普許多發言其實是為流量和聲量，觀察他第一任的政策執行，其實是有條不紊、按部就班，顯示川普清楚用什麼樣的工具，一步一步去達到戰略目標，團隊執行也不會太躁進，並堅定地完成，接下來的任務應該就是讓美國再次重返榮耀，以及美國如何縮減赤字。

林之晨指出，在很多國際關係的議題上，可預期川普和第一任會是一個延續性的過程，認為台灣科技業都有所準備，且由於有上一任的經驗，業界對China plus one、台灣plus one，或者是把製造業移到美國友好國家等議題，都有充分理解與因應。

他提到，川普4年任期後，對世界秩序帶來的重構，其實台灣是最大的受益者，也造就台灣之所以會站在今天的地位，在接下來4年川普任期中，狀態不會有太大的改變，台灣距離美國的核心利益不會太遠。（編輯：張均懋）1131119