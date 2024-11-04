台灣大：扶植Web3新創 148家總市值逾百億美元

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（中央社記者江明晏台北4日電）台灣大哥大總經理林之晨今天參與金融科技趨勢論壇，認為Web3的去中心化模式，長期也可能為電信產業帶來革命；台灣大與AppWorks戰略結盟，Web3是重點布局，在該領域已協助148家活躍新創，總市值達104億美元。

台灣金融科技協會今天舉行2024金融科技趨勢論壇，主題為「迎向黎明：虛擬資產監管與反詐行動」，聚焦金融科技趨勢。台灣大哥大總經理林之晨參與論壇，探討Web3市場發展的契機與挑戰。

台灣大哥大總經理、AppWorks董事長暨合夥人林之晨表示， Web3的去中心化模式，長期也可能為電信產業帶來革命，Web3創業正進入新的黃金時代。

台灣大表示，於2019年與AppWorks戰略結盟，AppWorks 目前為止加速607家活躍新創，創造153億美元總年營業額，其中重點布局之一為Web3，在該領域有148家活躍新創，總市值達104億美元。

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AppWorks指出，於2019年率先投資Dapper Labs/Flow，創造NBA Top Shot等爆款項目成為NFT產業發源。AppWorks 持續以Web3生態系支持Flow成長，該投資回報超過30倍。

全球虛擬貨幣市場自律管理，成為業界共同努力的方向，林之晨提出3個核心支柱，首先，媒體的獨立性對維護行業透明度十分關鍵，舉例說明，在FTX、Terra Luna事件爆發前，已有獨立調查報導指出問題；第二，更多資深用戶積極參與並監督產業，區塊鏈公開紀錄，讓熟練的個人能夠分析數據，找出問題；最後，業界也應肩負責任，互相督促，共同維護行業的長期發展。（編輯：林興盟）1131104