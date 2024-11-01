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台灣大孵育AI新應用 林之晨：開啟企業內創新場域

2024/11/1 15:23
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（中央社記者江明晏台北1日電）台灣大哥大員工跨部門創新提案，今年AI新興應用占比達30%，台灣大總經理林之晨表示，經營者應帶著望遠鏡去看企業內外正發生的創新，並在企業內開啟場域，讓好的創新自然發生，將概念孵育為實際應用。

台灣大哥大今天發布新聞稿指出，日前舉辦第3屆「OP黑客節」，邀請momo購物網、momo親子台及固網寬頻等關係企業參與，吸引逾300名員工參加，歷經48小時腦力激盪，產出51項創新提案；其中，AI新興應用占比達30%，涵蓋反詐騙、大數據、智慧交通等解決方案。

台灣大指出，OP黑客節透過由下而上（bottom-up）的方式，打破組織藩籬，為員工提供一個跨部門、跨領域、跨世代展現創意的平台，將創意轉化為實際應用，孕育更多未來的產品。此活動已邁入第3屆，今年共有89項創新提案獲獎，許多提案逐步在公司內、外實際應用。

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林之晨表示，創新是手段，創造價值才是目的，經營者應該帶著望遠鏡去看企業內外，世界各角落正在發生的創新，同時在企業內開啟場域，讓好的創新可以自然發生。

林之晨強調，台灣大透過OP黑客節、創新挑戰日、數據競賽等活動，鼓勵員工跨部門組隊、發掘問題、產生創新，並由中高階主管組成「克卜勒小組」進行輔導，將概念孵育為實際應用，降本增效、催生新產品，提升科技電信實力。（編輯：張良知）1131101

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