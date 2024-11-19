研調：今年全球電視出貨年增0.6% 終止連5年衰退

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（中央社記者潘智義台北19日電）集邦科技今天公布最新調查，全球電視繼第3季銷售成長後，熱度將延續到年底，加上歐美節慶促銷備貨，預期2024年全年電視出貨量達1億9670萬台，年增0.6%，終止連5年衰退局面。

集邦調查，第3季全球電視品牌出貨量達5233萬台，季增9.6%、年增0.5%。由於今年7月底中國宣布針對1、2級能效8類家電產品，提供零售價15%至20%的以舊換新補貼，當地電視品牌8月起陸續增加生產符合補助資格的機種，並加大中秋節和十一黃金週的促銷規模，以至於第3季全球電視品牌出貨量較預估高出1%。

集邦說明，此次中國品牌業者和通路商直接將補貼金額反映於零售價，加上補助期限只到2024年底，刺激更多換機需求，帶動中秋節和十一黃金週檔期銷量年增20%以上，為需求顯露疲態的電視市場注入暖流。預估第4季全球電視需求將季增2.5%，達5363萬台，年增0.5%。

對於電視品牌狀況，集邦表示，三星電子過去憑藉在Mini LED電視市場的過半市占率，盤據全球電視出貨總量第1名；但2023年起，全球性通膨導致消費者需求轉向其他高附加價值產品。

此外，2024年Mini LED電視出貨成長動能主要來自中國市場，對三星的助益有限；三星第3季雖然守住總出貨量第1名寶座，但今年Mini LED電視的出貨量僅剩160萬台，年減6%。

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集邦指出，TCL今年8月開始為歐美地區的節慶促銷作準備，平均外銷月出貨量提高至200萬台。受惠於以舊換新政策，9月內銷出貨成長27%，帶動TCL第3季出貨量成長9.3%，再次擠下海信站上全球第2名。

調查提及，中國針對家電產品推出以舊換新補貼，成功拉抬2024年大尺寸Mini LED電視銷售，TCL、海信和小米等中國3大品牌，2024年除布局傳統高階機種外，也強攻物美價廉的Mini LED電視，加上下半年節能補貼助攻，推升這3大業者在Mini LED電視合計市占成長至53%。（編輯：楊蘭軒）1131119