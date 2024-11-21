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輝達財測未滿足市場高標 AI族群股價承壓

2024/11/21 09:54
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（中央社記者吳家豪台北21日電）人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）財報數字優於預期，但財測未能滿足市場樂觀預測，盤後股價下跌，台股AI族群今天普遍受累，指標股廣達早盤最低289元，下挫逾2%。

AI伺服器代工廠緯穎、和碩、仁寶早盤跌幅約1%，緯創在平盤114元附近震盪，伺服器機殼廠晟銘電下跌1%，營邦平盤366元整理；技嘉早盤上揚約2%。

輝達在美股盤後公布第3季財報，調整後每股盈餘為0.81美元，營收達351億美元（約新台幣1.14兆元），預估第4季營收達375億美元，上下浮動2個百分點。輝達股價盤後一度跳水下挫約5%，隨後跌勢收斂跌約1%。

輝達執行長黃仁勳在財報新聞稿中表示，AI時代已全面到來，推動全球轉移到輝達運算；市場對Hopper晶片的需求，以及對已全面量產Blackwell晶片的期待，都令人難以置信（incredible），基礎模型開發商正在放大預訓練、訓練後優化及推論的規模。（編輯：林家嫻）1131121

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輝達Q3營收創新高獲利優於預期 但盤後股價下跌
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