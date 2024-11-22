台積電領軍AI概念股勁揚 台股漲348點週線收紅

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台積電率領人工智慧AI概念股衝鋒，台股今天開高走高，終場大漲348.66點，收22904.32點，收復短期均線，不過月線22984點和23000點得而復失，台股本週上漲161.55點。法人表示，台積電正向看半導體景氣，輝達AI晶片出貨可期，為股市帶來下檔支撐。

美股4大指數揚升，輝達（NVIDIA）公布財測後股價翻紅、台積電美國存託憑證（ADR）勁揚，帶動台股相關AI概念股衝鋒，台積電領軍，電子權值股聯發科、台達電、日月光投控，AI伺服器概念股廣達、緯創、緯穎助攻，大盤開高走堅，終場漲348.66點，收22904.32點，收復5日線約22709點和10日約22837點等短均線，不過月線約22985點和23000點得而復失。

大盤成交值新台幣3437.44億元，電子股終場勁揚2.11%，金融翻黑小跌，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群揚升1.6%，電機漲1.52%，中小型股為主的櫃買OTC指數漲0.63%，股價超過千元的高價股維持「十五千金」。

台積電終場收1040元，漲30元，漲幅2.97%，市值大增新台幣7780億元；聯發科收1310元，漲3.56%，廣達收297元，漲1.02%，緯創收118.5元，漲3.95%，緯穎收2130元，漲4.67%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，輝達公布財報激勵科技股信心，帶動台股今天盤勢勁揚。

從基本面來看，沈建宏表示，台積電先前法人說明會釋出半導體產業景氣正面訊息，加上輝達Blackwell晶片出貨預估2025年大幅提升，可為股市帶來下檔支撐，後市可期。

觀察國際股市，沈建宏表示，國際股市氣氛正向，預期到年底前台股可正向看待，類股可留意AI、光通訊、生技、電動車和車用電子、低軌衛星、半導體上游材料等。（編輯：張均懋）1131122