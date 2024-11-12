台股下挫547點跌破23000點 月線失守

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）台積電和AI概念股領跌，金融、傳產、中小型股拉回，台股今天開低走低，終場下跌547.87點，以最低點22981.77點作收，跌破23000點大關，月線23214點失守。法人表示，台股賣壓漸增，但年底前仍可正向看待。

台積電近日傳出遭美國商務部要求暫停向中國客戶供應人工智慧AI先進晶片，儘管法人分析台積電AI晶片以美系客戶為主，事件對台積電營運影響有限，但台積電ADR仍走弱下挫3.55%。

台股今天終場加權指數下跌547.87點，以最低點22981.77點作收，跌幅2.33%，失守23000點大關，並跌破月線23214點，成交值新台幣4385.39億元。

類股表現上，電子股終場下挫2.69%，金融跌0.69%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群跌2.31%，電機機電跌1.79%，汽車、塑膠、鋼鐵等傳產類股修正。

電子權值股和AI概念股今天表現疲弱，權王台積電終場收1050元，跌35元，跌幅3.23%，市值蒸發9076億元；鴻海收214元、跌2.73%，聯發科跌2.32%、收1265元，日月光投控收152.5元、跌3.17%；AI伺服器概念股廣達收313元、跌3.69%，緯創跌4.1%、收在117元。

航運股漲跌互見，貨運三雄長榮收平盤220.5元，陽明收72.1元，小漲0.42%，萬海收91.3元，跌3.18%；機電股亞德客-KY跌5.5%、收在876元，華城則逆勢上漲3.41%、以667元作收。

台新主流基金經理人沈建宏指出，川普贏得美國總統大選，市場反應後續降息及關稅雜音，加上台股波段漲多賣壓漸增，今天走低震盪。

分析川普勝選對股市影響，沈建宏表示，須留意減稅能否提高可支配所得刺激消費、美國聯邦準備理事會（Fed）降息步調，以及打擊中國科技業對美國科技股發展等變數。

沈建宏指出，美國對中國半導體的禁令，對台灣科技股影響有待觀察；預期美國可能加快AI資料中心建置，而反全球化趨勢，可能增加資本支出及建置庫存需求。此外，可觀察藥價趨勢及美國健保政策變化，中長線留意AI成長受惠股、光通訊、關鍵零組件、生技、電動車和汽車電子、低軌衛星、半導體上游材料、高股息殖利率族群等。（編輯：張良知）1131112