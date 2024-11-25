美股漲勢延續 法人：台股技術面轉強待量突破

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（中央社記者吳家豪台北25日電）美股22日延續選後漲勢，道瓊工業指數再創新高，本土投顧法人指出，美國總統當選人川普新政策及地緣政治等不確定因素，導致資金觀望，台股成交量能未明顯放大，但台股技術線型轉強，有助多方攻勢。

美股22日多數上漲，延續美國選後漲勢格局，道瓊工業指數終場上漲426.16點或0.97%，收在44296.51點，標準普爾500指數上漲20.63點或0.35%，收在5969.34點；那斯達克指數上漲31.23點或0.16%，收在19003.65點，費城半導體指數下跌7.255點或0.15%，收在4955.797點。

台股22日開高走高，台積電率領人工智慧（AI）概念股衝鋒，終場加權指數大漲348.66點，收22904.32點，收復5日和10日線，不過月線22984點和23000點得而復失；台股上週上漲161.55點。

產業訊息部分，代工廠緯創總經理林建勳22日在法人說明會表示，輝達GB200 NVL72機櫃今年第4季開始出貨，今年AI加上伺服器產品在緯創合併營收占比已經超過40%，明年將超過50%，明年緯創AI營收相較今年將持續3位數成長。

重電大廠亞力表示，未來營運第一優先是擴大經營半導體市場，而台電強韌電網計畫和布局AI應用重電設備，也是發展重點；預期2025年起，半導體業績占比可逐年上升。（編輯：張均懋）1131125