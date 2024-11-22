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緯創：GB200機櫃開始出貨 明年AI續拚3位數成長

2024/11/22 16:10
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（中央社記者吳家豪台北22日電）代工廠緯創今天召開法人說明會，總經理林建勳說，輝達GB200 NVL72機櫃今年第4季開始出貨，今年人工智慧（AI）加上伺服器產品在緯創合併營收占比已經超過40%，明年將超過50%，明年緯創AI營收相較今年將持續3位數成長。

緯創今年第3季合併營收約新台幣2725.42億元，季增13.5%，年增25.6%；因業外認列匯損6.26億元侵蝕獲利，稅後淨利41.99億元，季減4.8%，年減10.7%，每股盈餘1.47元；今年前3季累計每股盈餘4.26元，已超越去年全年的4.08元。

林建勳指出，緯創對今年第4季整體營運看法樂觀，全年會交出不錯成績單，明年有信心持續成長。如果扣除子公司緯穎，單看緯創營收，AI占比已達到兩位數，且逐季成長。

林建勳表示，緯創機櫃生意開始成長，聚焦企業客戶，子公司緯穎客戶較偏向雲端服務供應商（CSP）。AI伺服器機櫃系統的毛利率當然比零組件低，但客戶願意給緯創合理利潤，後續需求要看客戶成長性，目前看起來還可以。

緯創今年6月宣布投資水冷散熱解決方案供應商元鈦，林建勳表示，緯創已經開始使用元鈦的解決方案導入製造，客戶也正在認證元鈦，明顯有看到綜效。

他指出，緯創通用型伺服器產品已拿到客戶新訂單，明年將有優於市場平均的成長。網通產品從2019年開始投入，已拿到全世界最大網通公司的代工生意，正在開發中，明年陸續量產，預期明年會有倍數成長。

針對全球生產布局，林建勳表示，AI伺服器生產以台灣為主，緯創在竹北正在蓋新廠，明年第1季將完工運營，台灣產能不會有任何問題。海外部分，緯創在越南和馬來西亞都有設廠，墨西哥廠已經在生產伺服器相關產品，未來AI伺服器也會在墨西哥製造，已經啟動墨西哥擴廠計畫。

他強調，緯創全球布局一直都在規劃當中，「不管什麼產品要在哪裡生產，都是根據客人的需求」，緯創會把各個解決方案準備好，讓客戶可以選擇。（編輯：楊蘭軒）1131122

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