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緯創2024年每股賺6.11元 毛利率8.01%寫新高

2025/1/16 16:48
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（中央社記者吳家豪台北16日電）代工廠緯創受惠於人工智慧（AI）伺服器等高毛利產品出貨，今天公布2024全年財報，合併營收達新台幣1.049兆元，年增21.8%；稅後淨利306.29億元，創歷史新紀錄，年增67.7%；每股盈餘6.11元。

緯創2024年毛利率8.01%、營業利益率3.71%皆寫下歷史新高，分別年增0.07個百分點、0.56個百分點。

緯創去年第4季合併營收約2972億元，年增28.9%；稅後淨利為94.53億元，年增77.9%；每股盈餘1.85元。

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為因應AI相關業務發展，緯創董事會去年11月11日通過，於不超過38.96億元的額度內，進行新竹縣國際AI智慧園區內的建築物改良以及取得機器設備，未來有望挹注緯創營收及獲利。

緯創總經理林建勳先前在法人說明會表示，輝達GB200 NVL72機櫃於2024年第4季開始出貨，2025年AI加伺服器產品在緯創合併營收占比將超過50%，看好2025年緯創AI營收將持續3位數成長。（編輯：楊蘭軒）1140116

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