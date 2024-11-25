AI模型查房東漏報租金所得 明年中拚完成測試

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（中央社記者張璦台北25日電）揪租屋黑市，財政部高雄國稅局今天表示，已完成非自住房屋租賃所得查核AI選案模型建置，目前尚在進行參數調校等，預計最快明年中可測試完畢，希望選案準確度要達80%以上，若可運用到稽徵實務上，將再推廣至其他4區國稅局。

近年台灣不動產交易熱，且租屋市場逃稅問題嚴峻，財政部自民國109年起陸續祭出專案查核，包含「加強個人房屋租賃所得專案查核」等，鎖定對象包含持有多戶非自住房屋者。

高雄國稅局長翁培祐今天在例行記者會指出，實務上確實會有房東常抱持稽徵機關不易蒐集其與房客簽訂私人間租賃契約的僥倖心態，漏未申報租賃所得。

他表示，轄區內一名旅居日本的A君，在台擁有10戶以上房屋，卻僅申報1筆租賃所得，經發函輔導，A君說明1屋供自住、1屋出租他人，其餘房屋皆閒置，並無出租情形。

翁培祐表示，經高雄國稅局實地勘查及調閱水電資料後，研判其餘房屋也有使用情形，與A君所述不符，經報請財政部核准查調資金，發現A君確實有漏報租金，3年一共逃漏租金所得約新台幣300萬元，最終A君連補帶罰逾10萬元。

翁培祐指出，個人房東如果有短漏報租賃所得，應儘速向所轄國稅局自動補報並補繳稅款，在未經檢舉或未經稽徵機關指定的調查人員進行調查前，完成補報補繳稅款並加計利息，即可適用稅捐稽徵法第48條之1免罰規定。

此外，翁培祐也透露，為提升選案查核精準度，除既有查核系統，高雄國稅局9月已建置完非自住房屋租賃所得查核的相關AI模型建置，現階段仍在進行參數調校等，預計最快明年6、7月可測試完畢，希望選案準確度要達80%以上。

翁培祐指出，高雄國稅局是示範場域，若此AI模型可運用到例行選案稽徵實務上，將再推廣至其他4區國稅局。（編輯：楊凱翔）1131125