本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／芬太尼逆襲美國釀新鴉片戰爭？川普將如何解決毒危機？
首頁 / 產經

川普打關稅戰 富邦金羅瑋：對台灣影響可稍放心

2024/11/26 14:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北26日電）川普揚言對其他國家加徵關稅，市場聚焦可能的衝擊，富邦金首席經濟學家羅瑋分析，台灣出口最大宗為資通訊產品，在WTO資訊科技協定下所有IT商品免關稅，「大家可稍微放心。」

富邦金今天舉行2025富邦財經趨勢論壇記者會，對於明年全球經濟走向，羅瑋推演美國經濟呈現溫和成長機率最高，在此情境下，明年美國經濟成長率估可達2%，通膨率落在2.2%，上半年美元有撐，匯價區間估落在100至105（美元指數），下半年落在93至98間，美國聯準會估每季降1碼（0.25個百分點），全年共降4碼。

若美國經濟呈現溫和擴張，羅瑋預測，明年台灣經濟成長率將可保3、通膨率估2%，上半年新台幣匯價區間估落在31.5至32.5，下半年落在31至32間，明年底央行基準利率估維持2%。但羅瑋示警，明年關鍵字為「川普」，2025年美國一旦遇到任何問題，全球經濟成長將進一步放緩。

羅瑋認為，川普重返白宮對全球市場將有5大影響，首先是全球化正式壽終正寢，走向板塊化、甚至碎片化，其次是川普欲重振美國製造業，將加速供應鏈重組；第3，川普減稅政策將進一步擴大美國財政赤字，美債殖利率有望上揚。

第4，川普會希望美國聯準會加速降息，減輕政府、企業及民眾利息支出負擔，未來美國聯準會獨立性勢必受關注；第5，羅瑋直言，現階段除了美國外，沒有任何幣別資產具有高流動性及保值性，短期內美元資產領先優勢不會受撼動，但隨美國財政赤字擴大，不排除中長期美元資產需求可能下降。

外界高度關注川普打關稅戰衝擊，會否牽動台灣出口動能，羅瑋表示「大家可稍微放心」，台灣出口最大宗為資通訊產品，WTO有一項資訊科技協定（ITA），在此協定下，所有IT商品免關稅，除非川普想玩很大、推翻WTO架構協定，否則台灣主要出口商品所受影響將比預期小、幾乎完全不受影響，僅傳產可能面臨較大挑戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

羅瑋說，或許有些傳產廠商無法有效轉嫁新增的額外成本，將面臨較大壓力，且台灣生產成本其實不算便宜，川普若對中國加徵關稅，轉單效應可能以東南亞國家更受惠。不過，羅瑋點出，台灣企業仍有重要利基存在，若川普加速資通訊關鍵產品去中化，台灣企業將是實際受益方。

富邦投顧董事長陳奕光則認為2025年註解是輝達（NVIDIA），預測明年將「蛇來運轉」，下半年在美台利差縮小吸引外資及科技旺季帶動下，台股加權指數高點估可達25500點，樂觀甚至有挑戰26000點可能。（編輯：張均懋）1131126

羅瑋
富邦金：台灣具發展AI關鍵地位 可助力美國再次偉大
川普
川普關稅說引發賣壓 台股下跌269點收22678點台積電回測千元關卡 台股下跌269點失守5日線
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：