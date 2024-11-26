川普打關稅戰 富邦金羅瑋：對台灣影響可稍放心

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（中央社記者謝方娪台北26日電）川普揚言對其他國家加徵關稅，市場聚焦可能的衝擊，富邦金首席經濟學家羅瑋分析，台灣出口最大宗為資通訊產品，在WTO資訊科技協定下所有IT商品免關稅，「大家可稍微放心。」

富邦金今天舉行2025富邦財經趨勢論壇記者會，對於明年全球經濟走向，羅瑋推演美國經濟呈現溫和成長機率最高，在此情境下，明年美國經濟成長率估可達2%，通膨率落在2.2%，上半年美元有撐，匯價區間估落在100至105（美元指數），下半年落在93至98間，美國聯準會估每季降1碼（0.25個百分點），全年共降4碼。

若美國經濟呈現溫和擴張，羅瑋預測，明年台灣經濟成長率將可保3、通膨率估2%，上半年新台幣匯價區間估落在31.5至32.5，下半年落在31至32間，明年底央行基準利率估維持2%。但羅瑋示警，明年關鍵字為「川普」，2025年美國一旦遇到任何問題，全球經濟成長將進一步放緩。

羅瑋認為，川普重返白宮對全球市場將有5大影響，首先是全球化正式壽終正寢，走向板塊化、甚至碎片化，其次是川普欲重振美國製造業，將加速供應鏈重組；第3，川普減稅政策將進一步擴大美國財政赤字，美債殖利率有望上揚。

第4，川普會希望美國聯準會加速降息，減輕政府、企業及民眾利息支出負擔，未來美國聯準會獨立性勢必受關注；第5，羅瑋直言，現階段除了美國外，沒有任何幣別資產具有高流動性及保值性，短期內美元資產領先優勢不會受撼動，但隨美國財政赤字擴大，不排除中長期美元資產需求可能下降。

外界高度關注川普打關稅戰衝擊，會否牽動台灣出口動能，羅瑋表示「大家可稍微放心」，台灣出口最大宗為資通訊產品，WTO有一項資訊科技協定（ITA），在此協定下，所有IT商品免關稅，除非川普想玩很大、推翻WTO架構協定，否則台灣主要出口商品所受影響將比預期小、幾乎完全不受影響，僅傳產可能面臨較大挑戰。

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羅瑋說，或許有些傳產廠商無法有效轉嫁新增的額外成本，將面臨較大壓力，且台灣生產成本其實不算便宜，川普若對中國加徵關稅，轉單效應可能以東南亞國家更受惠。不過，羅瑋點出，台灣企業仍有重要利基存在，若川普加速資通訊關鍵產品去中化，台灣企業將是實際受益方。

富邦投顧董事長陳奕光則認為2025年註解是輝達（NVIDIA），預測明年將「蛇來運轉」，下半年在美台利差縮小吸引外資及科技旺季帶動下，台股加權指數高點估可達25500點，樂觀甚至有挑戰26000點可能。（編輯：張均懋）1131126