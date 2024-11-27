美愛荷華州農經團訪台 強化貿易夥伴關係

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（中央社記者廖漢原紐約26日專電）美國愛荷華州經濟發展廳25日指出，愛州農業廳副廳長孟克（Grant Menke）於月中率農業經貿團訪問台灣，促進愛州與台灣農業交流，強化出口合作與貿易夥伴關係。

主管愛荷華州對外經貿、經濟、科技與農業事務的經濟發展廳公布新聞稿，孟克於15日至19日率農業經貿團訪問台灣。

愛州經濟發展廳指出，台灣是美國前10大農業出口市場夥伴，愛州對台農產品出口達2億2500萬美元（新台幣72億元），台灣是愛州第13大貿易夥伴及第8大黃豆出口市場，雙方享有長期友好及穩定的貿易關係，具備進一步深化合作基礎。

孟克表示，愛荷華州農業資源豐富，樂見與貿易夥伴強化合作交流，訪台深刻感受到台企新思維及創造力，期間與台灣業者交換資訊與見解，有助訪團瞭解台灣市場與經貿規範，訪問成果豐碩。

駐芝加哥辦事處長類延峰表示，台灣與愛荷華州共享堅實夥伴關係，樂見並感謝愛州經發聽、農業廳籌組農業經貿團訪台，這是雙方今年10月30日簽署「台灣與愛荷華經濟合作及貿易關係瞭解備忘錄」後，首項重要合作案例。

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他強調，台灣與愛州農業合作歷久彌新，自1998年起，台灣已11度派遣農訪團到愛州，期許雙方持續深化農業合作，盼能延續友好關係至再生能源、先進製造及農業生物科學等關鍵領域。

訪台的愛荷華州農業經貿團有16位成員，包括農業企業、牛肉產業協會、玉米協會、農業行政局、豬肉廠商協會及黃豆協會等代表參與，訪團行程聚焦於貿易政策、農業資訊分享及商務發展交流。訪團於19日離台後轉往日本，並於23日返回愛州。（編輯：陳承功）1131127