台股跌343.98點
2024/11/27 13:48
（中央社台北27日電）台北股市今天開低走低，收盤跌343.98點，為22334.78點，跌幅1.52%，成交金額新台幣3717.33億元。
加權指數開盤為22665.58點，盤中最高22743.99點，最低22334.78點；不含金融股指數19460.35點，跌324.54點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.7%、食品股漲0.05%、塑化股跌1.39%、紡織股跌1.79%、機電股跌1.58%、造紙股跌1.21%、營建股跌2.67%、金融股跌0.49%。
委買張數2179萬6594張，委賣張數1166萬6129張，成交張數737萬7706張。
收盤時上漲100家，下跌902家，持平48家。
成交量前5名個股為元大台灣50反1、神達、國泰永續高股息、金寶、泰金寶-DR。
漲幅前5名個股為科風、迎廣、弘凱、華冠、虹光。
跌幅前5名個股為展達、緯穎、力銘、穎崴、穎漢。1131127
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