中福啟動資產活化 中壢廠土地評估自行開發或處分

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（中央社記者曾仁凱台北27日電）老牌紡織廠中福經營權之爭暫時告一段落，公司積極啟動資產活化，近期董事會通過桃園中壢廠2.1萬坪土地將推動轉型，不排除自行開發或處分。

中福董事長陳建今天表示，隨著紡織業外移，中福留下廣達2.1萬坪的中壢廠土地，除部分區域租賃外，絕大部分區域閒置，已有10年未能有效利用，公司決定啟動土地活化，包括一次開發或分期開發，自行開發或處分，各種方案都不排除，經營團隊不預設立場，開放外界提案，最終目標在於為股東創造最大利益。

中福近年爆發經營權之爭，現任董事長陳建為首的團隊，從前董事長黃立中為首的創辦人家族團隊手中拿下公司經營權。陳建今天出席媒體活動時表示，新經營團隊取得過半股東支持，公司已沒有經營權之爭的問題。

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新團隊進駐後，首先著手進行資產重整，包括處分中福旗下酒品公司，並將原本的中和總部辦公室整頓翻新，除保留小部分辦公使用外，今年2月起已全部出租，每年可挹注約新台幣600萬元收入，開創穩定營運現金流。

陳建表示，中福目前已經沒有生產事業，主要營收來自房地租賃，除了中和辦公室，原中壢廠設施老舊，最後1個租客10月底退租後，已經淨空。公司決定啟動資產活化，進行開發或處分計畫，為股東創造最大利益。（編輯：林家嫻）1131127