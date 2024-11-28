穎崴：川普祭關稅影響輕微 明年業績看增2位數

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）半導體測試介面廠穎崴董事長王嘉煌今天預期，今年業績有機會創新高，獲利也力拚新高，2025年營運可期，目標年成長2位數百分比。至於川普擬增加關稅，王嘉煌表示對穎崴影響輕微，美國當地生產還沒有急迫性，仍以銷售和服務為主。

穎崴中午舉行媒體交流會，觀察第4季營運，王嘉煌指出，雖然第3季將是今年單季高峰，不過第4季業績持穩，帶動穎崴今年業績可超過2022年，再創歷史新高，獲利也力拚新高。

展望2025年，王嘉煌預估，穎崴明年營運目標較今年成長2位數百分比，看法相對樂觀。

穎崴說明，人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）技術快速發展，對高階晶片需求大增，相關晶片在製造過程中需要精密的測試介面，高頻高速測試座（Coaxial Socket）和晶圓測試探針卡（Vertical Probe Card）持續因應測試需求，推升今年業績成長。

在產能布局，王嘉煌指出，目前高雄廠每月探針卡產能約300萬支，預期到明年中期，月產能可提升至450萬支。在馬來西亞據點規劃，王嘉煌表示，12月馬來西亞據點將成為子公司，因應當地半導體測試廠需求，正在考量是否在馬來西亞擴充產能。

記者問及美國總統當選人川普有意提高加拿大、墨西哥和中國大陸關稅影響，王嘉煌表示，對穎崴影響輕微，儘管終端客戶主要在北美市場，不過客戶使用的測試介面生產，多數集中在台灣或東南亞。

至於在美國市場布局規劃，王嘉煌表示，目前穎崴還是以服務和銷售為主，當地生產還沒有急迫性。

在矽光子共同封裝元件（CPO）測試進展方面，王嘉煌指出，穎崴持續與客戶、封測廠及設備廠商研發合作，目前持續進行。

穎崴說明，目前北美終端客戶占整體業績比重超過6成。（編輯：林家嫻）1131128