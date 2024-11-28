永冠：台中廠2025年量產 泰國廠估年中試產

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）鑄件大廠永冠-KY今天預期，今年出貨目標16萬噸，台中廠規劃2025年正式量產，泰國廠預計2025年中期開始試產，中國地區業務轉型將在今年底完成。

永冠-KY下午受邀參加券商舉行法人說明會，展望全球風力發電市場，永冠-KY指出，長期來看，各國風能需求規模持續成長，離岸風電成長力道續強，不過美國總統當選人川普上任後，可能牽動美國能源政策，短期全球風電產能過剩，使得價格競爭激烈，歐美市場通膨影響風場建置進程。

永冠-KY表示，會降低中國大陸風電銷售占比，擴大市場滲透率，強化競標策略，因應全球風電市場變化。

因應友岸供應鏈新趨勢，永冠-KY積極布局泰國廠，規劃2025年中期開始試產。永冠-KY指出，客戶考量泰國較中國具有關稅優勢，且泰國供貨印度、歐洲等區域市場物流便利性，期待永冠-KY泰國廠提供鑄件及加工、噴塗等服務，永冠-KY積極安排後續對接工作。

展望泰國廠產能規劃，永冠-KY評估，泰國廠年產能可到14萬噸，包含再生能源類（陸域風電）、注塑機及產業機械類等產品，2025年初期目標產出2萬噸。

台中廠布局方面，永冠-KY指出，規劃2025年正式量產，預期年產能10萬噸，其中再生能源類（離岸/陸域風電）產品占比60%，注塑機和產業機械（新能源產業）占比約40%。

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永冠-KY說明，已與西門子和菱重維特斯（MVOW）等風機系統商簽署附條件合約，供應台灣國產化及歐美市場所需鑄件，年需求約3萬噸，也與GE、丹麥維特斯（Vestas）等洽談供貨協議。

從產品營收比重來看，根據資料，第3季再生能源類產品占永冠-KY營收比重約45%、產業機械類占比30%、注塑機占比25%。永冠-KY說明，第3季有業外收益新台幣8.82億元，預估第4季業外可進帳5.5億元。（編輯：張均懋）1131128