台積電漲近4%重返千元 台股強彈逾474點收復季線

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（中央社記者曾仁凱台北2日電）台積電率領大型權值股攻高，台股今天勁揚，盤中最多大漲540點至22802點，終場上漲474.43點，收22736.93點，收復季線約22592點及半年線22572點等重要關卡，成交值新台幣3106.67億元。

台積電終場大漲39元或3.92%，收在1035元，鴻海上漲0.5元或0.26%，收196元，聯發科終場上漲55元或4.38%，收1310元。

金控股也助陣，中信金、永豐金收盤股價上漲超過3%，國泰金、凱基金也有2%以上的漲幅。

高價股走勢分歧，嘉澤一度攻上漲停板1965元，創歷史新天價，終場大漲130元或7.26%，收1920元，但包括股王信驊，以及力旺、祥碩、創意等千金股翻黑，終場股價收跌。

國泰證期顧問處協理蔡明翰分析，上週五美國科技類股轉強，主要有兩大原因，一是原本大家擔心川普關稅，但這幾天包括加拿大、墨西哥陸續釋出善意，課稅憂慮稍微減緩；另外美國感恩節銷售情況比預期好，尤其是消費性電子方面，激勵台股反攻。

蔡明翰認為，在台積電領軍下，大型權值股今天轉強，帶動大盤止穩。不過觀察以中小型股為主的OTC櫃買指數今天上漲0.44%，漲幅落後集中市場指數上漲2.13%；目前台股先以跌深反彈視之，預期短線持續震盪整理。（編輯：張均懋）1131202