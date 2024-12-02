寶齡富錦子公司擬擴產原料藥 2027年將達100噸

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（中央社記者何秀玲桃園2日電）寶齡富錦子公司正峰化學製藥為供應腎臟新藥主原料檸檬酸鐵的唯一原料藥供應廠。寶齡富錦總經理江宗明說，檸檬酸鐵已送交美國DMF（藥物管理檔案）登記，新廠明年起將新增50噸產能，2027年產能將達100噸，為業績成長的新動能。

正峰化學製藥在2020年12月由寶齡富錦收購，成為100%子公司，是寶齡富錦腎病新藥Nephoxil主原料檸檬酸鐵唯一原料藥供應廠，寶齡富錦也完成整合原料藥及製劑一條龍的策略性目標。

江宗明今天在媒體交流會表示，因持續擴張亞洲市場版圖，原料藥需求不斷提高，正峰化學製藥原有產能已達上限，為因應市場需求建置新廠；未來擴增產能後，除了供應寶齡富錦自身所需之外，也會供應客戶需求。

江宗明說，正峰化學製藥今年年產能約17噸，2025至2026年新廠產能初期將新增50噸。

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去年寶齡富錦年報揭露，正峰化學製藥營收約新台幣1.44億元，稅後虧損6090萬元。江宗明說，未來產能開出後，正峰化學製藥2025年有望轉虧為盈，2027年產能將達100噸，首先供應亞洲市場。

江宗明說，正峰化學製藥的檸檬酸鐵營收占比，明年約占20%，若產能新增50噸，2026年檸檬酸鐵將占營收一半，2025年第4季至2026年中TFDA（衛福部食藥署）核准後即能儘快生產。（編輯：張均懋）1131202