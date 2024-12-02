永笙生技12/5登錄興櫃 承銷價45元

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（中央社記者何秀玲台北2日電）中天生技旗下跨國細胞治療新藥公司永笙-KY將於5日以承銷價45元登錄興櫃。永笙總經理李冬陽表示，近期已獲得美國FDA核准臍帶血幹細胞治療藥證，以公捐臍帶血細胞庫為核心，未來細胞新藥、臍帶血細胞原料供應、細胞服務為3大成長引擎。

永笙生技今天舉辦興櫃前法人說明會。李冬陽說，細胞新藥方面，永笙有龐大公捐臍帶血細胞庫，所有資產都屬於永笙，可打造細胞新藥研發壁壘。公捐臍帶血細胞庫是指捐贈者放棄所有權，無償捐贈臍帶血於公捐臍血庫，由民間企業或公營機關出資營運，免費儲存捐贈者臍帶血。

永笙生技旗下臍帶血細胞新藥RegeneCyte，今年11月已獲美國食品暨藥物管理局（FDA）核發上市許可，核准適應症有80種疾病，成為取得美國臍帶血幹細胞治療新藥藥證的生技公司。

他表示，永笙將深化美國市場布局，並透過代理商進軍歐洲、亞洲與中東市場。

臍帶血細胞原料供應方面，他指出，永笙擁有大規模公捐臍帶血細胞庫，具備即取即用（off-the-shelf）特性，可望成為異體細胞原料供應市場的競爭優勢，並切入全球細胞治療及滿足有CDMO（委託開發暨製造服務）需求的企業。

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細胞服務方面，他表示，包括細胞儲存服務、細胞公庫保險和細胞製備服務，將可創造現金流。

針對產品毛利率，永笙生技主管表示，目前主要收入為細胞服務，其中在客戶付費私存部分，毛利率在45%至50%間；公捐臍帶血為了維護公司核心優勢，排除細胞庫每年維護成本外，單純銷售部分的毛利率可達85%以上。未來公司發展主軸有細胞供應與細胞原料，目前銷售毛利率都有80%以上。至於未來發展主軸的細胞供應與細胞原料，目前銷售毛利率都有80%以上。（編輯：張良知）1131202